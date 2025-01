Nahost: Israel: Rechter Minister lobt Trumps Vorstoß für Umsiedlung

1 Israels rechtsextremer Finanzminister Smotrich setzt sich für eine israelische Wiederbesiedlung des Gazastreifens nach dem Krieg ein. (Archivbild) Foto: Ilia Yefimovich/dpa

US-Präsident Trump spricht sich dafür aus, die notleidenden Anwohner des Gazastreifens in arabischen Staaten unterzubringen. Zuspruch kommt von rechtsextremen Politikern in Israel.











Tel Aviv/Gaza - Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich lobt den Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump, die im Gazastreifen lebenden Palästinenser in arabische Länder zu bringen. "Nach 76 Jahren, in denen der Großteil der Bevölkerung Gazas unter harten Bedingungen festgehalten wurde, um das Ziel aufrechtzuerhalten, den Staat Israel zu zerstören, ist die Idee hervorragend, ihnen zu helfen, andere Orte zu finden, an denen sie ein neues, besseres Leben beginnen können" schrieb Smotrich auf X.