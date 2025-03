Nahost: Israel für US-Plan zur Verlängerung der Gaza-Waffenruhe

1 Israels Regierungschef Netanjahu will, dass die Hamas weitere Geiseln freilässt. (Archivbild) Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/dpa

Die erste Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist beendet. Israel ist nun für eine Verlängerung, wie ihn die USA vorgeschlagen hätten. Wie reagiert die Hamas?











Link kopiert



Tel Aviv/Gaza - Israel hat nach eigenen Angaben einem US-Vorschlag für eine Verlängerung der Gaza-Waffenruhe zugestimmt. Im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln durch die islamistische Hamas würde die Feuerpause für die Zeit des muslimischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessach-Festes verlängert, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach nächtlichen Sicherheitsberatungen mit. Der Ramadan endet laut der "Times of Israel" am 29. März, das Pessach-Fest am 20. April. Die islamistische Hamas hat den Vorschlag laut Israel bislang nicht akzeptiert.