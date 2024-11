Nahost: Israel billigt Waffenruhe mit Hisbollah - Beginn in Kürze

2 Israel billigt Waffenruhe mit Hisbollah Foto: Uncredited/Israeli Government Press Office/AP/dpa

Nach mehr als einem Jahr heftiger Gefechte zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah soll es nun eine Feuerpause geben. Sie soll in der Nacht zum Mittwoch beginnen.











Beirut/Tel Aviv/Washington - Mehr als ein Jahr nach Beginn des Kriegs mit der libanesischen Hisbollah-Miliz hat das israelische Sicherheitskabinett nach Angaben des Büros von Regierungschef Benjamin Netanjahu eine von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe gebilligt. US-Präsident Joe Biden teilte in Washington mit, die Waffenruhe werde in der Nacht zum Mittwoch beginnen. "Nach der heute erzielten Vereinbarung werden die Kämpfe an der libanesisch-israelischen Grenze morgen um 4 Uhr morgens Ortszeit enden", sagte der Demokrat bei einer Ansprache in Washington. Das wäre 0300 Uhr MEZ.