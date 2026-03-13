Washington gibt sich trotz mancher Gegenschläge des Irans weiter siegessicher. Irans oberster Führer sei «wahrscheinlich entstellt», sagt Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Teheran/Washington/Tel Aviv - Ungeachtet der Sorgen um die Blockade der Straße von Hormus sehen sich die USA im Iran-Krieg weiter auf dem Weg zum Erfolg. Die US-Attacken seien noch mal auf das bisher höchste Niveau gesteigert worden, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 13. Tag des Krieges. Inzwischen sei auch die militärische Infrastruktur der Islamischen Republik zum Bau ballistischer Raketen weitgehend zerstört.