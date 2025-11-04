Nahost: Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

1 Die Hamas hat Rot-Kreuz-Mitarbeitern erneut eine Leiche übergeben. (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut sterbliche Überreste ausgehändigt. Ob es sich dabei um die Leiche einer noch vermissten, toten Geisel handelt, soll eine forensische Untersuchung feststellen.











Gaza/Tel Aviv - Die Terrororganisation Hamas hat erneut sterbliche Überreste, die von einer Geisel stammen sollen, an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt. Die israelische Armee teilte unter Berufung auf das IKRK mit, im Gazastreifen sei ein Sarg mit einer Leiche übergeben worden.