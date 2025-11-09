Nahost: Hamas übergibt Leiche - angeblich 2014 verschleppter Soldat

Die Hamas übergibt eine Leiche an das Rote Kreuz. Ob es sich wirklich um den 2014 verschleppten israelischen Soldaten Hadar Goldin handelt, muss eine forensische Untersuchung klären.
Gaza/Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich dabei um die sterblichen Überreste des Soldaten Hadar Goldin handeln. Die israelische Armee teilte mit, ein Sarg sei dem Roten Kreuz übergeben worden und auf dem Weg zu israelischen Truppen im Gazastreifen.