Nahost-Gipfel feiert Freilassung: Jubel in Israel und Gaza – nur für den Moment?

Auch nach der Freilassung der Geiseln bleibt der Weg zum Frieden im Nahen Osten weit und steinig. Europa begleitet ihn mit viel Geld, aber kaum Mitsprache. Ein Fehler.
Endlich ist der Albtraum vorbei. Die letzten zwanzig noch lebenden israelischen Geiseln der palästinensischen Terroristengruppe Hamas sind frei. Nach 738 Tagen ohne irgendeine Wahrung ihrer Menschenrechte. Knapp die Hälfte der am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen Verschleppten kehrte nicht mehr oder tot nach Israel zurück. Unter dessen Gegenschlag starben zigtausende Palästinenser. Wie bitter.