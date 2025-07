Nahost: Gewalt in Syrien – Soldaten rücken in Suwaida ein

Gewalt in Syrien – Soldaten rücken in Suwaida ein

1 In Syrien kämpfen sunnitische Beduinen-Clans gegen Angehörige der drusischen Minderheit. Foto: Malek Khattab/AP/dpa

100 Tote und rund 200 Verletzte – so lautet Aktivisten zufolge die vorläufige Bilanz der neuen Gewalt in Syrien. Truppen der Regierung in Damaskus sind angerollt im Versuch, die Lage zu stabilisieren.











Damaskus - In Syrien rücken Regierungssoldaten in den mehrheitlich von Drusen bewohnten Ort Suwaida vor im Versuch, die Gewalt in der Region zu stoppen. Anwohner und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigten der Deutschen Presse-Agentur heute, dass die Truppen in den Ort im Süden des Landes eingerückt seien.