Trump verspricht Frieden, doch wie realistisch ist die Umsetzung seines ehrgeizigen Plans? Mit Spannung wird die erste Sitzung des umstrittenen Friedensrates in Washington erwartet.
Washington/Tel Aviv/Gaza - Mit der Ankündigung seines Friedensrates zog US-Präsident Donald Trump die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Einen Monat nach der Gründung kommt das umstrittene Gremium nun zu seiner ersten Sitzung in der US-Hauptstadt Washington (09.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MEZ) zusammen. Einige Fakten im Überblick.