Nahost: Beschuss zwischen Israels Armee und Hisbollah geht weiter

1 Der gegenseitige Beschuss zwischen Israels Armee und der Hisbollah im Libanon geht weiter. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Die israelische Armee bombardiert auch in der Nacht weiter Ziele im Libanon. Die Hisbollah-Miliz feuert ihrerseits Raketen auf Nordisrael ab. Scheinbar fing Israel nicht alle ab.











Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Geheimdienstzentrale der Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Wie das Militär in der Nacht mitteilte, hätten Kampfflugzeuge zudem Kommandozentralen sowie weitere "terroristische Infrastruktur" der proiranischen Schiitenmiliz attackiert. Zuvor seien außerdem erneut Waffenlager der Hisbollah in der Umgebung der Hauptstadt bombardiert worden. Keine der Angaben konnte zunächst unabhängig überprüft werden.