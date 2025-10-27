1 Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft. (Symbolbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Laut einem palästinensischen Bericht wollen Menschen im Gazastreifen ihre Häuser in einem von Israels Armee kontrolliertem Gebiet besichtigen. Dann sollen sie von einer Drohne getroffen worden sein.











Gaza/Tel Aviv - Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es einem Bericht zufolge mehrere Verletzte bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Israels Armee habe mit einer Drohne eine Gruppe in der Kleinstadt Abasan al-Kabira angegriffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach wollten die Menschen ihre Häuser besichtigen. Es soll dem Bericht zufolge auch Schwerverletzte gegeben haben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, es gehe dem Bericht nach.