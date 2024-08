Nahost: Bericht: Tel Avivs Flughafen Ben Gurion leitet Flüge um

1 Der Flughafen Ben Gurion leitet einem Bericht zufolge Flüge wegen der Sicherheitslage um. (Archivbild) Foto: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Im Norden Israels gibt es Raketenalarm. Der Flughafen Ben Gurion reagiert.











Tel Aviv - Aufgrund der akuten Sicherheitslage leitet der israelische Flughafen Ben Gurion einem Medienbericht zufolge ankommende Flüge auf andere Flughäfen um. In den nächsten Stunden würden zudem keine Starts erfolgen, berichtete die "Times of Israel" am frühen Morgen unter Berufung auf die israelische Flughafenbehörde. Anfliegende Maschinen würden auf andere Flughäfen in der Umgebung umgeleitet. Die Behörde rate den Reisenden, sich bei den Fluggesellschaften über die Flugplanänderungen zu informieren.