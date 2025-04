Nahost: Bericht: Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

Bericht: Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

1 Die Vermittler in den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas haben einen neuen Vorschlag vorgelegt. (Archivbild) Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Seit 2007 regieren die Islamisten in dem Küstenstreifen. Israel will nicht ruhen, bis die Gruppe zerstört ist. Jetzt bringt die Hamas eine Machtübergabe an eine andere Palästinenserbehörde ins Spiel.











Tel Aviv/Gaza-Stadt - Die Hamas ist einem Medienbericht zufolge zur Übergabe ihrer Macht an eine andere palästinensische Behörde im Gazastreifen bereit. Die islamistische Organisation habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Regierung in dem Küstenstreifen an eine palästinensische Behörde wie die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde oder eine neu zu schaffende Organisation zu übergeben, zitierte die BBC einen ranghohen palästinensischen Funktionär. Über die künftige Regierung müsse zuvor auf nationaler und regionaler Ebene eine Einigung erzielt werden.