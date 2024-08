Nahost: Ägypten verbietet kommende Nacht Flüge über Teheran

1 Ägypten untersagt Flüge über Teheran: Hinweis auf möglichen Angriff? Foto: Arne Bänsch/dpa

Seit Tagen wird über einen möglichen Angriff des Irans gegen Israel spekuliert. Ägypten gibt eine höchst ungewöhnliche Flug-Anweisung heraus. Hinweise auf einen Angriff noch in dieser Nacht?











Kairo/Teheran - Ägypten hat seinen Airlines für die Nacht auf Donnerstag Flüge über der iranischen Hauptstadt Teheran untersagt. "Alle ägyptischen Fluggesellschaften sollten Flüge über Teheran vermeiden", heißt es in einem Sicherheitshinweis der zivilen Luftfahrtbehörde in Kairo. Pläne für Flüge über dieses Gebiet würden abgelehnt. Die Anweisung gilt ab 3 Uhr nachts am Donnerstag (MESZ) für drei Stunden.