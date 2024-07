Nahost: 20 Raketen aus Gaza - Israel schießt zurück

2 Einige Raketen konnten zerstört werden, andere landeten in offenem Gelände. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Seit bald neun Monaten bekämpft Israel die islamistische Hamas und andere Extremisten. Weite Teile des Gazastreifens liegen in Trümmern. Aber Israelis in grenznahen Orten sind immer noch nicht sicher.











Tel Aviv/Gaza - Israel ist nach Angaben seiner Armee vom Gazastreifen aus mit rund 20 Raketen beschossen worden. Einige seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, andere in offenes Gelände eingeschlagen. Verletzte habe es nicht gegeben, betonte die Armee. In Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen gab es Luftalarm, die Menschen mussten binnen weniger Minuten in die Schutzräume hasten.