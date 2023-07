7 Idyll und Zufluchtsort für Hunderte Spaziergänger im Lockdown: Die Domäne mit dem zufrierenden Gewässer. Foto: factum/Andreas Weise

Ludwigsburg - Das Bild, das sich im Sommer 2019 am Stuttgarter Max-Eyth-See bot, war grauenvoll. Das Ufer war übersät mit toten Fischen, etwa 50 000 Tiere waren über die Sommermonate verendet. Im vergangenen Jahr ereilte den kleinen Riedsee in Möhringen ein ähnliches Schicksal. Das Sterben war dort zwar nicht ganz so groß, aber auch das kleine Idyll kippte. Was in Stuttgart passiert ist, droht nun auch dem Monrepos-See in Ludwigsburg. „Der See braucht sofort Hilfe, sonst wird daraus eine Kloake“, sagt William B. Patterson vom Sportfischerverein Ludwigsburg. Die Fischer haben in den vergangenen drei Jahren Daten gesammelt – und die Zahlen lügen nicht.