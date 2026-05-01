Nach mehrfachen Verzögerungen soll ein langgehegter Traum vieler Esslinger bald wahr werden: Die Arbeiten für den Neckaruferpark werden demnächst abgeschlossen sein.
Der Neckaruferpark nimmt immer mehr Form an. Derzeit werden die letzten Aufgaben erledigt, um den Grünstreifen fertigzustellen. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Nachdem die Einweihung bereits zwei Mal verschoben wurde, steht jetzt der offizielle Eröffnungstermin fest. Laut Stadtverwaltung ist man mit Hochdruck dabei, alle Arbeiten rechtzeitig zu erledigen. Auch der Gemeinderat war jetzt noch einmal involviert: Das Gremium musste den Namen für den neuen Radweg durch den Park bestimmen.