Der Neckaruferpark nimmt immer mehr Form an. Derzeit werden die letzten Aufgaben erledigt, um den Grünstreifen fertigzustellen. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Nachdem die Einweihung bereits zwei Mal verschoben wurde, steht jetzt der offizielle Eröffnungstermin fest. Laut Stadtverwaltung ist man mit Hochdruck dabei, alle Arbeiten rechtzeitig zu erledigen. Auch der Gemeinderat war jetzt noch einmal involviert: Das Gremium musste den Namen für den neuen Radweg durch den Park bestimmen.

Eine große Überraschung ist der Name für den neuen Weg nicht: Die Radverbindung von der Pliensaubrücke an den Bahngleisen entlang Richtung Hechtkopf ist eine Verlängerung des Färbertörleswegs und wird künftig auch genauso heißen: Färbertörlesweg. Laut Stadtverwaltung ist die Namensgebung wichtig, um bei Notfällen eine konkrete Adresse angeben zu können. Schließlich sei aufgrund der Neugestaltung und der verstärkten Nutzung dieses Bereichs dort auch mit einer Zunahme von Notfällen zu rechnen.

Neuer Radweg in Esslinger Neckaruferpark bekommt einen Namen

Die Verlängerung des Färbertörleswegs bis zum Hechtkopf wird laut Stadtverwaltung künftig durchgängig mit Lastwagen befahrbar sein – auch, weil an diesem Weg verschiedene Anlagen wie etwa das alte Stellwerk sowie ein Betriebsgebäude der Deutschen Bahn liegen. Dieses Betriebsgebäude habe bislang die Postadresse Bahnhofstraße 1 beziehungsweise Bahnhofsplatz – diese sei jedoch eigentlich nicht zutreffend und würde bei Notfällen zu einer falschen Anfahrt der Einsatzkräfte führen, heißt es aus dem Rathaus. Auch deshalb sei die Namensgebung für den neuen Radweg wichtig.

Unabhängig davon wird derzeit noch an vielen anderen Stellen des Neckaruferparks gewerkelt. Bis zum 20. Juni muss alles fertig sein: Dann soll der Park offiziell eröffnet werden. Zuletzt standen noch Erdmodellierungen aus, Pflanzungen und Arbeiten für die Rad- und Fußwege. Unterdessen ist die Aussichtsterrasse über dem Neckar inzwischen fast fertig, Sitzstufen sind angelegt und die große Röhrenrutsche für Kinder steht bereits. Auch der Steg am Naturufer ist errichtet, zudem soll der Park mit einem kleinen Kiesstrand sowie Spiel- und Sportbereichen punkten.

Ein Traum wird wahr: Esslingens Neckaruferpark eröffnet bald

Wenn der Neckaruferpark Ende Juni eröffnet wird, geht ein langgehegter Traum vieler Esslingerinnen und Esslinger in Erfüllung. Seit den 1990-er Jahren wurde über einen Park am Flussufer diskutiert. Im November 2023 erfolgte schließlich der Spatenstich für das etwa 9,5 Millionen Euro teure Projekt, das mit rund sechs Millionen Euro Fördergeldern bezuschusst wird. Seither entsteht am Neckarufer zwischen Pliensauturm und Rossneckarkanal ein schmaler Grünstreifen, der an seiner breitesten Stelle gerade einmal 40 Meter misst – und der künftig als Naherholungsgebiet für die Esslingerinnen und Esslinger dienen soll.

Auch die Röhrenrutsche für Kinder im Esslinger Neckaruferpark steht bereits. Foto: Stadt Esslingen

Eigentlich hätte der Neckaruferpark bereits Ende 2025 fertig sein sollen. Doch nach Angaben der Stadtverwaltung war es aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen gekommen – unter anderem wegen Schadstoffbelastungen des Bodens, wegen des vielen Regens im vergangenen Sommer und wegen aufwendiger Abstimmungen mit Bundesbehörden und dem Wasserschifffahrtsamt. Weil die Witterung in den Wintermonaten den Fortschritt der Arbeiten weiter ausbremste, war auch der Alternativtermin für die Eröffnung an Ostern nicht zu halten. Nun sieht es aber offenbar so aus, als stünde der Einweihung des Neckaruferparks am 20. Juni nichts mehr entgegen.