Kommentar zu den Glemsterrassen Ditzingen Mehr Platz für Natur ist nötig

Von Franziska Kleiner 20. Dezember 2017 - 07:00 Uhr

Die Glems soll wieder erlebbar werden. Foto: FACTUM-WEISE

Mit der Aufwertung der Ortsmitte bleibt der Gemeinderat glaubwürdig. Doch dafür müssen die Glemsterrassen nun auch realisiert werden, schreibt Franziska Kleiner in ihrem Kommentar.

Ditzingen - Die Region fördert die Sanierung von Flüssen mit Zuschüssen. Das ist gut und hilfreich, sollen doch die Kommunen dazu gebracht werden, das Gewässer auf ihrer Gemarkung erlebbar zu machen. Das kühle Nass trägt zur Lebensqualität der Menschen bei – gerade wenn in einer wirtschaftsstarken Region das Umfeld geprägt ist von Beton und Verkehr.

Die Ditzinger selbst tun gut daran, an ihrem Plan festzuhalten, die Glems erlebbar zu machen. Was 2008 begonnen wurde, soll nun fortgesetzt werden. Neun Jahre lang haben sie das Vorhaben auf Eis gelegt Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Vorhaben jäh gestoppt. Dann kam der Regierungswechsel im Land und damit eine Neuausrichtung der Bildungspolitik. Wieder musste die Naherholung hinten anstehen. Dieses Mal zugunsten der notwendigen Sanierung von Schulen und der Schaffung der neuen Gemeinschaftsschule.

Zweiter Anlauf für das Projekt

Die Priorität zugunsten der Modernisierung der Schullandschaft war im Gemeinderat unumstritten – so unumstritten es auch stets war, an den Glemsterrassen festzuhalten. Dass nun über eine Durchgangsstraße und Parkplätze im Gebiet gestritten wird, ist über die gesamte Entwicklung hin betrachtet ein Randaspekt. Es bleibt das Ziel, den Fluss in den Fokus zu rücken.

Entscheidend ist nun, das Projekt im zweiten Anlauf fertigzustellen. Würde das Vorhaben ein weiteres Mal gestoppt, würde das Stillstand bedeuten für die Naherholung in der Stadt. Was dann bliebe, wäre der fade Beigeschmack, der Natur nicht einmal jene kleine Fläche beimessen zu wollen, der sie ihr in einem wirtschaftsstarken Raum ohnehin nur bleibt.