Naherholung bei Leonberg: Warmbronner See wird abgesenkt – kuriose Fundstücke tauchen auf

Weil der Wasserspiegel im Warmbronner See für Sanierungsarbeiten abgesenkt wurde, tauchen kuriose Relikte aus dem Schlamm auf.
Was so alles zum Vorschein kommen kann, wenn der Wasserspiegel eines Sees gesenkt wird, sehen aktuell Spaziergänger in Warmbronn, die bis ans Ende der Lämmlestraße zum südlichen Zipfel des kleinen Warmbronner Sees gelangen. Da lehnt ein komplett vergammeltes Fahrrad an der Absperrung, das sehr lange unter Wasser gedarbt haben muss. Ein Auto-Katalysator wurde auch schon aus dem Schlamm herausgefischt. Und wann das metallene rostige Schwein, das mit gespaltenem Rücken am Ufer steht, in den See gefallen ist, weiß nur es selbst. Oder diejenigen, die es irgendwann einmal dort versenkt haben. Jedenfalls gelangt es jetzt zu neuer Popularität, musste es doch schon für einige Selfies herhalten.