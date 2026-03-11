Naher Osten: Der Iran-Feldzug wird zum Horrortrip

Selbst wenn der Iran-Krieg bald endet, wird die Region schwer an den Folgen zu tragen haben, kommentiert unser Korrespondent Thomas Seibert.
Die Welt werde nach dem Iran-Krieg sicherer sein, verspricht die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Das Gegenteil zeichnet sich ab. Die Theokratie im Iran hält den Angriffen bisher stand, teilt weiter gegen Israel und die arabischen Staaten aus und setzt darauf, dass den Gegnern die Abwehrwaffen schneller ausgehen als ihrem Militär die Raketen und Drohnen. US-Generäle zollen den Iranern Respekt.