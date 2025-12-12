1 Bei dem Messerangriff wurde ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Foto: Christian Müller/dpa/Christian Müller

Ein 16-Jähriger wird am Rande des Weihnachtsmarkts in Herford bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat nun einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.











Nach der versuchten Tötung eines Jugendlichen im nordrhein-westfälischen Herford hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nacht zum Freitag gefasst, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium in Bielefeld mitteilten. Er soll einen 16-Jährigen am Donnerstag am Rande des Herforder Weihnachtsmarkts mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt haben.