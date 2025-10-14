In Italien soll ein Haus zwangsgeräumt werden. Als die Polizei die Tür öffnet, kommt es zu einer Explosion. Die Bewohner hatten mehrfach damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen.
In Italien ist ein groß vorbereiteter Einsatz zur Zwangsräumung eines Hauses für die Polizei zur tödlichen Falle geworden: Als ein Sonderkommando in der norditalienischen Kleinstadt Castel D’Azzano nahe Verona die Tür öffnen wollte, gab es eine gewaltige Explosion. Drei Polizisten im Alter zwischen 36 und 56 Jahren kamen ums Leben. Mindestens 15 Polizisten und Feuerwehrleute wurden verletzt. Alles deutet darauf hin, dass die Explosion von den Bewohnern - drei älteren Geschwistern - absichtlich ausgelöst wurde.