Nahe Nürnberg: Viele offene Fragen um tödlichen Schuss nach Messerangriff

1 Ein Blick auf den Tatort nach einem größeren Polizeieinsatz am Bahnhof in Mittelfranken. Nach einem Messerangriff auf Bundespolizisten sind noch viele Fragen offen. Foto: dpa/Daniel Löb

Wieder gibt es einen Messerangriff auf Polizeikräfte. Eine Beamtin schießt, der mutmaßliche Angreifer stirbt. Wer war der mutmaßliche Täter und welches Motiv hatte er?











Erst Mannheim, nun Lauf an der Pegnitz: Erneut hat ein Mann Menschen in der Öffentlichkeit mit einem Messer angegriffen. In Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg richtete sich die Attacke gegen drei Kräfte der Bundespolizei. Eine Beamtin erschoss den Täter. In Mannheim hatte es zuvor bei einem Messerangriff auf dem Marktplatz fünf Verletzte gegeben, ein Polizist starb. Was über die Tat in Mittelfranken bisher bekannt ist: