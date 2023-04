1 Der Gleitschirmflieger wurde bei dem Absturz schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

An einem Berg nahe Loffenau im Kreis Rastatt ist ein 35 Jahre alter Gleitschirmflieger abgestürzt. Die Windverhältnisse hatten sich während des Flugs plötzlich verschlechtert.









Ein Gleitschirmflieger ist an einem Berg nahe Loffenau (Kreis Rastatt) abgestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, stürzte der 35-Jährige nach einem missglückten Start am Sonntagmittag zwischen sechs und acht Meter in die Tiefe.

Laut Polizei hatten Zeugen beobachtet, wie der Mann zunächst problemlos an der sogenannten Teufelsmühle im Nordschwarzwald startete, als sich die Windverhältnisse plötzlich verschlechterten. Der Gleitschirm habe daraufhin nicht genug Aufwind bekommen und an Höhe verloren, erklärte der Sprecher.

Der Mann streifte den Angaben zufolge die Baumwipfel, stürzte ab und landete auf dem Waldboden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.