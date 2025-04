Nahe Kuala Lumpur: Gaspipeline in Malaysia explodiert – mehrere Verletzte

1 In Malaysia ist nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur eine Gaspipeline explodiert, die ein riesiges Feuer entfacht hat. Foto: AP/Vincent Thian

Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Der Unfall ereignete sich am Morgen (Ortszeit) in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.