Nahe Konstanz zugefroren: Hunderte Menschen auf dem Eis –Bodensee lockt zum Schlittschuhlaufen

Nicht nur an kleinen Gewässern, auch am Bodensee wagen sich manche mit Schlittschuhen aufs Eis. Ein generelles Verbot wie in Stuttgart gibt es nicht.
Die einen kurven mit ihren Schlittschuhen übers Eis, andere ziehen ihre Kinder auf dem Holzschlitten hinter sich her – in den vergangenen Tagen hat der in Teilen zugefrorene Bodensee nahe Konstanz Hunderte Menschen angelockt. Um die 300 Personen hatte die Polizei bereits am vergangenen Sonntag auf der Eisfläche des etwa 400 Meter breiten zugefrorenen Teils „Gnadensee“ gezählt. Und auch am Dreikönigstag tummelten sich wieder etliche auf dem Abschnitt zwischen der Insel Reichenau und Allensbach, der zum westlichen Teils des Bodensees „Untersee“ gehört.