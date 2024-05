5 Beim Ausbruch des Vulkans bildete sich eine riesige Rauchwolke. Foto: dpa/Birn Oddsson

Es ist keine Seltenheit: Erst bebt die Erde, dann sprudelt Lava aus einer Spalte aus dem isländischen Boden. Doch diesmal ist der Vulkanausbruch nahe Grindavík noch druckvoller.











Meterhoch sprudelt die orange-rote Lava aus dem Boden nördlich vom Küstenort Grindavík auf Island, begleitet von massiven Rauchwolken. Was aus der Ferne aussieht wie ein flächiger Waldbrand, ist bei näherer Betrachtung eine riesige Lava-Fontäne, die da am Mittwoch aus der geöffneten Erdspalte schießt. Abermals ist in der Nähe von Sundhnúk ein Vulkan ausgebrochen. Menschen kamen nicht zu Schaden, vor dem Ausbruch waren anliegende Orte evakuiert worden.