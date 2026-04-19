Nach dem tödlichen Vorfall vor der Comic-Messe in Melbourne mit einem Toten und einem Schwerverletzten sind viele Fragen offen. Fest steht: Der mutmaßliche Fahrer hatte keinen Führerschein.
Melbourne - Der mutmaßliche Täter der tödlichen Autofahrt vor einer Comic-Veranstaltung in der australischen Metropole ist ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Dem 33-Jährigen wird gefährliches Fahren mit Todesfolge vorgeworfen, wie die örtliche Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann am Sonntagnachmittag (Ortszeit) vor Gericht erscheinen.