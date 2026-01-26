Nahe der Provinz Basilan: Fährunglück vor den Philippinen – 15 Tote und 28 Vermisste

Tragödie auf See: Mindestens 15 Tote und mehr als 300 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach dem Sinken einer Fähre. Aber viele werden noch im Meer vermisst.
Nach dem Sinken einer Fähre auf den Philippinen werden mindestens 28 Menschen im Meer vermisst. Das Schiff M/V Trisha Kerstin 3 hatte der Küstenwache zufolge 359 Menschen an Bord – 332 Passagiere und 27 Crew-Mitglieder. Das Unglück ereignete sich in der Nacht (Ortszeit) auf dem Weg von der Stadt Zamboanga auf der Insel Mindanao zur Insel Jolo.