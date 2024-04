Busunfall mit deutschen Schülern in Nordfrankreich – 23 Verletzte

1 Nahe der französischen Küstenstadt Calais war es zu dem Unfall gekommen. Foto: dpa/Bernard Barron

Eine deutsche Schülergruppe ist in Nordfrankreich in einen Unfall geraten. Ihr Bus sowie ein Bus mit französischen Schülern und ein Lkw waren in einen Auffahrunfall verwickelt.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall zweier Busse mit Schulkindern aus Deutschland und Frankreich und einem Lkw sind im nordfranzösischen Calais 23 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Präfektur ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Umgehungsstraße, die den Hafen am Ärmelkanal mit der Autobahn verbindet. Der genaue Unfallhergang war demnach noch unklar.