Nahe der Hauptstadt Kathmandu: Fünf Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in Nepal

1 Die Luftfahrt in Nepal hat in den vergangenen Jahren gewaltigen Aufschwung erfahren - unter anderem wegen der Nachfrage durch den Tourismus. (Symbolbild) Foto: imago/Pond5 Images

Auf dem Weg in ein bei Touristen beliebtes Wandergebiet ist in Nepal ein Hubschrauber abgestürzt - alle fünf Menschen an Bord wurden getötet. Bei den Opfern handele es sich um vier chinesische Touristen und den Piloten, teilte am Mittwoch die Luftaufsichtsbehörde des Himalaya-Staates mit. Der Hubschrauber sei unterwegs gewesen von der Hauptstadt Kathmandu nach Syabrubesi, einem Ausgangspunkt für viele bei Touristen beliebte Trekking-Touren.