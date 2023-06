Ein 19-Jähriger wird bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei trifft die Tatverdächtigen später an und nimmt sie vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt seit Freitagabend gegen bislang fünf Jugendliche. Die Gruppe soll versucht haben, gegen 22.35 Uhr nahe des Akademiehofs einen 19-Jährigen auszurauben. Das Opfer hielt sich zunächst am Akademiehof auf und begab sich für ein Telefonat in den Gewächshausweg Höhe der Alleenstraße. Plötzlich bemerkte er, wie mehrere Personen auf ihn zu rannten. Diese schleuderten ihn zunächst zu Boden und schlugen und traten dann auf ihn ein. Vermutlich hatten die Täter es auf sein Smartphone abgesehen, das er jedoch mit aller Kraft festhielt.

Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließen die Täter von dem Mann ab und liefen davon. Der leicht verletzte 19-Jährige, alarmierte die Polizei. Diese traf nahe des Rathausplatzes fünf Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren an, die auf die Täterbeschreibung des Opfers passten. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Im Laufe der Nacht wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen beziehungsweise an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.