8 Die Feuerwehr konnte den Brand gegen drei Uhr löschen. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am späten Samstagabend in Göppingen gekommen. Heuballen waren zwischen der B10 und der Klinik am Eichert in Brand geraten. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Samstagabend in Göppingen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet auf einem weitläufigen Gartengrundstück zwischen der B10 und der Klinik am Eichert in Göppingen gegen 21:50 Uhr ein Stapel aus etwa 20 Heuballen in Brand.