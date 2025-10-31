Nah- und Fernverkehr: Ende von Bahnsperrung im Ruhrgebiet

1 Wegen Bauarbeiten halten in Bochum seit Anfang September keine Regionalbahnen oder Fernzüge mehr - doch ein Ende der Sperrung ist absehbar (Foto Illustration). Foto: Federico Gambarini/dpa

Wochenlang schon macht der meiste Zugverkehr einen Bogen um Bochum: Für Bauarbeiten an der Strecke müssen Pendler deutliche Einschränkungen hinnehmen. Doch das Ende der Sperrung ist da.











Düsseldorf - Am Freitagabend endet wie geplant die sieben Wochen lange Sperrung der Hauptbahnstrecke durch das Ruhrgebiet bei Bochum. Die Arbeiten seien wie im Zeitplan vorgesehen verlaufen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Es seien noch letzte Schritte abzuschließen, bevor der Zugverkehr zwischen Essen, Bochum und Dortmund wieder wie gewohnt anlaufe. Geplant ist die Freigabe der Strecke für Freitagabend ab 21.00 Uhr.