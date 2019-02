Schwerer Unfall in Tunnel - Mehrere Verletzte in Klinik

1 Der Eisbergtunnel wurde für den Verkehr gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa

In Nagold sind am Montagabend bei einem schweren Autounfall in einem Tunnel mehrere Menschen verletzt worden. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr. Der Eisbergtunnel wurde für den Verkehr gesperrt.

Nagold - Bei einem schweren Autounfall in einem Tunnel in Nagold (Landkreis Calw) sind mehrere Menschen verletzt worden. „Der Verursacher verlor am Montagabend die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr“, sagte ein Polizeisprecher.

Dort krachte das Auto mit voller Wucht in ein entgegenkommendes Fahrzeug. „Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in eine Klinik“, sagte der Sprecher weiter. Der Eisbergtunnel wurde für den Verkehr gesperrt. Mehr Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.