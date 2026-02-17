Nager im Kreis Ludwigsburg: „Der Biber hat sich massiv bei uns ausgebreitet“ – Wie gelingt eine Koexistenz?

Die umstrittenen Nager kommen an Neckar, Enz und Metter vor. Die Fraßspuren sind unverkennbar. Der weitere Umgang mit den Tieren könnte für Diskussionen sorgen.
Seit der Rückkehr des Bibers nach Baden-Württemberg spitzt sich der Streit um den richtigen Umgang mit den Tieren immer weiter zu. Die Landesregierung hat eine neue Verordnung auf den Weg gebracht, um die Tiere im Zweifel leichter schießen zu dürfen. Naturschützer laufen dagegen Sturm, halten das bisherige Lösungs-Besteck für ausreichend. Den Bibern sind solche Diskussionen herzlich egal. Sie breiten sich immer weiter aus und sind mittlerweile auch im Landkreis Ludwigsburg angekommen – inklusive der ersten Probleme.