Zwischen Jesus und Vampir: Jared Leto

Ein irres Outfit irgendwo zwischen Jesus und Vampirfürst: Jared Leto stiehlt bei "Vogue World: Paris" mit einem durchsichtigen Mantel und roten Fingern allen anderen prominenten Gästen die Show.











Jared Leto (52) hat es wieder getan. Der Sänger und Schauspieler stahl mit seinem schräg-originellen Look beim Modeevent "Vogue World: Paris" allen die Show. Der Frontman von 30 Seconds to Mars kam in einem bodenlangen schwarzen Mantel und fast bis zu den Knien reichenden Stiefeln in derselben Farbe.