Während Vortrag in Berliner Klinik Sohn von Ex-Bundespräsident von Weizsäcker getötet

Unvermittelt greift ein Mann am Dienstagabend während eines Vortrags den Chefarzt Fritz von Weizsäcker an. Ein Zuhörer versucht noch, dazwischenzugehen - doch Weizsäcker stirbt noch am Unfallort. Der Verdächtige wird festgenommen.