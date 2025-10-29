Nähe und Distanz in Partnerschaften: Warum viele Männer an Beziehungen scheitern – und was hilft

Warum Männer lernen sollten, in Beziehungen zu verhandeln – und wie das laut Psychotherapeut Sebastian Leikert nicht nur ihnen, sondern der ganzen Gesellschaft hilft.
Als Mann kann man in diesen Tagen viel falsch machen: zu weiß, zu alt, zu alpha, zu toxisch. Und die Männer, die es besser machen wollen? Sie sind häufig verunsichert und überangepasst, zu feminin. Laut dem Psychotherapeuten und Psychoanalytiker Sebastian Leikert aus Saarbrücken ist das Dilemma des modernen Mannes, dass er sich entweder zu sehr anpasst oder gar nicht. Im Interview erklärt der Psychoanalytiker, wie Männer einen Mittelweg finden können, um glücklichere Beziehungen zu führen – und warum dies auch besser für unsere Gesellschaft ist.