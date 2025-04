Der Brand von mehreren Mülltonnen hat am Freitagabend in Stuttgart auch die Fassaden zweier Mehrfamilienhäuser beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Zeugenhinweise.

Vier Mülltonnen haben am späten Freitagabend zwischen zwei Mehrfamilienhäuser in Stuttgart-Nord gebrannt. Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar.

Gegen 22.25 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle Flammen in einem Durchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern an der Kleinstraße. Beim Eintreffen der Polizei standen vier große Mülltonnen lichterloh in Flammen. Durch die Hitze wurden auch die Fassaden der Häuser und mehrere Fenster beschädigt, die Wohnungen blieben aber allesamt bewohnbar. Auch verletzt wurde niemand.

Polizei sucht Zeugen

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Ursache auf und bittet dazu unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 57 78 um Zeugenhinweise. Der Schaden beträgt wohl über 10.000 Euro, so ein Sprecher der Polizei.