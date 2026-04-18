Nächtlicher Zwischenfall in Hollywood: Dylan Sprouse stoppt Eindringling auf seinem Grundstück

Dylan Sprouse hat auf seinem Grundstück in den Hollywood Hills einen mutmaßlichen Eindringling selbst überwältigt. Der "Hotel Zack & Cody"-Star hielt den Mann laut US-Medien mit einer Waffe in Schach.

Dylan Sprouse (33) hat sich in eine gefährliche Situation begeben: In der Nacht zum Freitag hat der US-amerikanische Schauspieler einen mutmaßlichen Eindringling auf seinem Anwesen in den Hollywood Hills selbst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das bestätigte ein Sprecher des "Hotel Zack & Cody"-Stars gegenüber dem Magazin "Rolling Stone".

Auf den Fremden aufmerksam wurde demnach zunächst seine Ehefrau, das Model Barbara Palvin (32). Sie soll einen Mann bemerkt haben, der sich vor ihrem Haus in Los Angeles herumtrieb. Gegen 0:30 Uhr Ortszeit wählte Palvin laut "Los Angeles Times" den Notruf und meldete einen versuchten Einbruch auf ihrem Grundstück.

Mit Waffe in Schach gehalten und zu Boden gebracht

Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, konfrontierte Sprouse den Mann zunächst mit einer Schusswaffe. Diese habe er dann zurück ins Holster gesteckt und hinter dem vorderen Tor seines Grundstücks deponiert, bevor er den Verdächtigen eigenhändig zu Boden brachte und festhielt, bis Beamte des Los Angeles Police Department eintrafen.

Den Ermittlungsbehörden zufolge handelt es sich bei dem Vorfall weniger um einen klassischen Einbruchsversuch, sondern eher um Hausfriedensbruch. Sprouse und Palvin sollen darauf verzichtet haben, den Mann aus diesem Grund anzeigen zu lassen. Festgenommen wurde der Verdächtige wohl dennoch - wegen offener Haftbefehle, die bei der Überprüfung auftauchten. Zur Identität des Mannes machte die Polizei bisher keine Angaben.

Dylan Sprouse selbst sei zwar unverletzt, nach der nächtlichen Aktion aber sichtlich mitgenommen, heißt es aus dem Umfeld des Schauspielers.