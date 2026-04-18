Nächtlicher Zwischenfall in Hollywood: Dylan Sprouse stoppt Eindringling auf seinem Grundstück

Dylan Sprouse hat auf seinem Grundstück in den Hollywood Hills einen mutmaßlichen Eindringling selbst überwältigt. Der "Hotel Zack & Cody"-Star hielt den Mann laut US-Medien mit einer Waffe in Schach.
Dylan Sprouse (33) hat sich in eine gefährliche Situation begeben: In der Nacht zum Freitag hat der US-amerikanische Schauspieler einen mutmaßlichen Eindringling auf seinem Anwesen in den Hollywood Hills selbst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das bestätigte ein Sprecher des "Hotel Zack & Cody"-Stars gegenüber dem Magazin "Rolling Stone".