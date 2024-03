Nächtlicher Streit in Esslingen: 18-Jähriger versprüht Reizgas im Nachtbus

Eine verbale Auseinandersetzung ist am frühen Sonntagmorgen in einem Nachtbus in Esslingen eskaliert. Als ein 18-Jähriger Reizgas im Bus versprühte, sah sich der Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Ein Streit ist am Sonntag kurz vor 2 Uhr in einem Nachtbus der Linie N12 im Bereich der Sulzgrieser Straße in Esslingen derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Nach bisherigen Ermittlungen war eine fünf- bis siebenköpfige Personengruppe mit zwei weiteren Fahrgästen aneinandergeraten. Zunächst wurde der Streit nur verbal geführt. Als ein 18-Jähriger im Bus Reizgas versprühte, sah sich der Busfahrer zu einer Vollbremsung veranlasst, worauf alle am Streit Beteiligten den Bus verließen. Außerhalb des Busses kam es dann zu einem Gerangel zwischen den Streithähnen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem erhoffen sich die Beamten nähere Erkenntnisse zu den genauen Hintergründen des Streits und zu den Tatbeteiligungen. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit auch die Frage, wie viele Personen durch das Reizgas verletzt wurden.