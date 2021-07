15 Das Friedrichsbau Varieté lud zur Pariser Nacht in den Innenhof des Alten Schlosses mit Evi Niessner ein. Foto: Stn

Die Kultur meldet sich zurück. Wie reagiert das Publikum? Künstler fürchten, dass der Biergarten reizvoller ist, als sich mit Maske ins Theater zu setzen. Ein Streifzug zwischen IHK-Kulturempfang, Schlangen vor Kinos und Intendantenglück im Schlosshof.

Stuttgart - Im EM-Kino unweit des Schlossplatzes läuft der Film „Sommer 85“. Es geht um die erste große Liebe. Wenn Gefühle nicht zu bändigen sind, kann dies ein ganzes Leben lang prägen. Vor der Kinokasse bietet sich ein ungewohnter Anblick: Eine Menschenschlange will da rein! Rein zur ersten Liebe, zu der oft auch das Kino zählt!

Der Sommer 85 mag ein emotionaler Ausnahmezustand des Überglücklichseins gewesen sein. Doch wie wird der Sommer 21?

Der Sommer 2021, dies zumindest steht fest, wird viel besser werden als der letzte Frühling, der letzte Winter und der letzte Herbst zusammen. Das Motto lautet: Empathie statt Pandemie! Die Kultur meldet sich zurück – und doch ist die Nervosität groß, ob alles gut geht und wenn ja, wie lange.

„Ziemlich Schiss vor dem Sommergastspiel“

Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder, Talk-Gast beim Sommerempfang der IHK Region Stuttgart, gibt zu, dass sie „ziemlich Schiss hat vor dem Sommergastspiel“. Ihre Show, die am 29. Juli im Theater der Altstadt startet, heißt „Jetzt aber!“ Wommy fürchtet, „dass die Leute aber jetzt zurückhaltend sind und lieber in die Biergärten draußen wollen als mit Maske ins Theater“.

Vor dem maskentragenden Publikum im IHK-Haus (50 Gäste dürfen vor Ort sein, 240 haben sich virtuell angemeldet) macht das Fräulein klar, dass es mit allem rechnet, nur nicht, dass sich kulturelle Freuden wirtschaftlich lohnen, wenn man den Saal nur zu 60 Prozent belegen darf. Dankbarkeit ist zu spüren, erzählen die, die dabei waren, wenn man etwa das Ballett erleben darf. Da nehmen ausgehungerte Fans Masken in Kauf, weil eine erfüllte Sehnsucht schmetterlingsgleich prickelt wie die erste Liebe.

Die Stuttgarter IHK wird zum Impfzentrum für die Kultur

IHK-Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalz sieht nur einen Weg, der aus der Krise führt. „Impfen, impfen, impfen“, ruft er der Zuhörerschaft zu (dabei: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski, OB Frank Nopper, Opernintendant Viktor Schoner, IHK-Präsidentin Marjoke Breuning) . Am Sonntag wird die Stuttgarter IHK zum Impfzentrum. Kulturschaffende sind angesprochen, doch noch sind Impftermine frei. Viele Künstlerinnen und Künstler sind – zum Glück! – bereits doppelt geimpft.

Kreativität zeichnet die Kultur aus. Auf kreative Ideen kommt es nun an, um Menschen zum Impfen zu bringen. Wer aus dem IHK-Haus schaut, sieht auf der anderen Straßenseite eine Schlange vor der Schankstelle, vor der Bar in der ehemaligen Tankstelle. Ach, da könnte doch gleich mal ein Arzt mit der Spritze vorbeilaufen! Her mit dem Oberarm und rein mit der Nadel!

„Die vierte Welle kommt im Herbst garantiert“

Stuttgarts Wirtschaft bekennt sich beim IHK-Empfang ganz klar zur Kultur. Kultur öffnet Horizonte und ist oft zum Träumen schön. Kultur ist aber auch wichtig für die Wirtschaft. „Kultur ist ein Standortfaktor“, betont Hausherr Johannes Schmalzl. Gute Leute treten in Stuttgart neue Stellen an, wenn die Stadt mehr bietet als Arbeit.

„Die vierte Welle wird im Herbst garantiert kommen“, sagte Filmproduzent Maximilian Höhnle (Ovidfilm) beim IHK-Kulturtalk, „diesmal sollte sich die Politik rechtzeitig darauf vorbereiten.“ Das Blechbläserensemble des Staatsorchesters und Sängerinnen und Sänger der Staatsoper um Sebastian Schäfer als Gott Bacchus begeistern das verzückte Publikum. Der gute Bacchus ist völlig aus dem Häuschen: „Ich habe solange abstinent gelebt, dass ich die Schönheit nun kaum ertrage!“

„Endlich fühl’ ich mich wieder wie ein Theaterdirektor“

Timo Steinhauer, Chef des Friedrichsbau Varietés, freut sich einige Hundert Meter weiter am selben Abend ebenfalls über die überwundene Abstinenz. „Heute fühl’ ich mich endlich wieder als Theaterdirektor“, sagt er im Innenhof des Alten Schlosses, „nicht als Krisenverwalter.“ Nahezu ausverkauft ist das Konzert „La Nuit de Paris“ von Evi Niessner und Annegret Cratz, auch wenn es nicht danach aussieht. Coronalücken bleiben in den Stuhlreihen.

Eine französische Nacht auf einer der schönsten Bühnen der Stadt – da tanzen die Emotionen zu den funkelnden Lichtern im prachtvollen Arkadenhof. Mit städtischer Förderung sorgt das Konzertbüro Russ bis zum 25. Juli für viel Abwechslung hinter den geschichtsträchtigen Schlossmauern. Geimpft, dies sagen nicht wenige, fühlt man sich viel sicherer und kann das lang Vermisste umso intensiver spüren. Die Rückkehr der Kultur wird heftig genossen wie die erste Liebe. Damit die Liebe groß und safe bleibt: bitte impfen, impfen, impfen!