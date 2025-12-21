Nächtlicher Angriff: Schüsse auf Mann in Köln - Ermittlungen im Rocker-Milieu

1 Durch die Windschutzscheibe wurden Schüsse auf einen Mann abgegeben. Foto: Sascha Thelen/dpa

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nacht einen 36-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt hat. Hintergrund sind möglicherweise Auseinandersetzungen im Rocker-Milieu.











Köln - Ein Mann ist in Köln durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden - jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft zu einem möglichen Rocker-Bezug. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, saß der 36-Jährige am späten Samstagabend in seinem Wagen auf einem Parkplatz im Stadtteil Dellbrück, als ein Unbekannter an das Auto herantrat und mehrere Schüsse durch die Windschutzscheibe abfeuerte.