Nächtlicher Angriff in Asperg: Maskierter schlägt auf Mann ein

1 Die Polizei sucht nun Zeugen des nächtlichen Vorfalls. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 58-Jähriger wollte Freitagnacht in Asperg gerade mit seinem Auto losfahren, als er plötzlich von einem Mann mit Maske lautstark angesprochen wurde. Wie aus dem Nichts schlägt der Unbekannte zu.











Ein 58-Jähriger ist Freitagnacht in Asperg aus dem Nichts von einem Maskierten verprügelt worden. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, war der Mann gegen 23.50 Uhr in der Möglinger Straße gerade in sein Auto eingestiegen, als er plötzlich von einem Unbekannten mit Maske lautstark angesprochen wurde. Anschließend schlug dieser auf den 58-Jährigen ein, ehe er die Flucht ergriff. Zeitgleich soll ein in der Nähe geparkter schwarzer Mercedes davongefahren sein.