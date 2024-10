Nächtliche Schlemmereien in Ludwigsburg: Hasen haben die Blüba-Kürbisse zum Fressen gern

Nächtliche Schlemmereien in Ludwigsburg

1 Ein Herz als Dankeschön für den leckeren Kürbisschmaus? Foto: Sabine Armbruster

Für uns Menschen sind die Kürbisse entlang der Wege im Blühenden Barock vor allem ein Augenschmaus. Die zahlreichen Langohren im Park haben sie in diesem Jahr hingegen als Delikatesse entdeckt.











Link kopiert



Bunte Kürbisse schmücken derzeit die Wegränder im Blühenden Barock vor allem im unteren Ostgarten. Ein paar davon sehen allerdings ziemlich merkwürdig aus. Sie weisen seltsame Schnitzspuren auf. Mal sind sie dezent, in einem Fall scheinen seltsame Kontinente einen Kürbis in einen Globus zu verwandeln, bei anderen sieht man es deutlicher: Da waren kräftige Nagezähne am Werk, die sich bis ins harte Kürbisfleisch gegraben haben.