Nächtliche Einbrüche in Ludwigsburg: 22-Jähriger drückt Ladentüren mit bloßer Körperkraft auf

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag die Eingangstür eines Cafés und einer Bäckerei aufgedrückt. Bei Letzterer waren allerdings bereits Mitarbeiter vor Ort.











Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen 22-Jährigen festgenommen, der zuvor wohl in mindestens zwei Geschäfte in Ludwigsburg eingebrochen ist. Erwischt wurde der Verdächtige, da er gegen 3.50 Uhr in der Wilhelmstraße mit purer Körperkraft die Eingangstür einer Bäckerei aufgedrückt hatte – ohne damit zu rechnen, dass zu dieser Zeit schon Mitarbeiter vor Ort sind. Diese wählten sofort die Nummer der Polizei, während der Einbrecher sein Heil in der Flucht suchte.