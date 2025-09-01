Nächtliche Attacke: Zwei Reisende angegriffen –Bietigheimer Bahnhof bleibt heißes Pflaster

1 Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen wurden zu nächtlicher Stunde zwei Reisende angegriffen. Foto: Simon Granville

Erneut sind am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zwei Reisende attackiert worden.











Erneut ist es am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen zu einem körperlichen Angriff gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht auf Montag zwei 19-jährige Reisende attackiert. Ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden gegen 0.20 Uhr am Treppenaufgang, als sie auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 17 und 18 Jahren trafen. Aus ungeklärten Gründen soll einer der beiden Reisenden von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen worden sein, während sein Begleiter wohl geohrfeigt wurde.