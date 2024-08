Nächstes Spin-off zur Erfolgsserie: Offiziell: Michelle Pfeiffer für Yellowstone-Nachfolger gecastet

1 Michelle Pfeiffer unternimmt einen Ausflug ins Western-Genre. Foto: carrie-nelson/ImageCollect

Die Erfolgsserie "Yellowstone" geht bald zu Ende, doch ein Nachfolger nimmt Form an: Schauspiel-Ikone Michelle Pfeiffer übernimmt die Hauptrolle in "The Madison".











Schon seit einiger Zeit ranken sich Gerüchte um eine geplante "Yellowstone"-Nachfolgeserie. Die Show, in der bislang Hollywoodstar Kevin Costner (69) die Hauptrolle spielte, geht noch in diesem Jahr mit der zweiten Hälfte der fünften Staffel zu Ende. Das Nachfolgeprojekt, das zunächst unter dem Arbeitstitel "2024" bekannt geworden war, nimmt jetzt langsam Form an. So berichtet das US-Branchenmagazin "Variety", dass Leinwand-Legende Michelle Pfeiffer (66) die Hauptrolle übernehmen wird.