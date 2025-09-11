Nächstes Spiel am Freitag: Einzug ins EM-Halbfinale: Basketball-Krimi sorgt für Rekordquote

1 RTL-Experte Frank Buschmann freut sich über gute Quoten des Viertelfinals der Basketball-EM. Foto: RTL / Anne Werner

Den 99:91-Sieg im Viertelfinale der Basketball-EM gegen Slowenien ließen sich eine Menge Fans nicht entgehen. RTL darf über gute Quoten jubeln.











Link kopiert



Das Viertelfinale der Basketball-EM zwischen Deutschland und Slowenien hat RTL eine Menge Zuschauer beschert. Das spannende Spiel sorgte dem Sender zufolge am Mittwochabend für die bislang besten Quoten der Europameisterschaft. Bis zu 3,94 Millionen Fans verfolgten demnach die Aufholjagd und den 99:91-Sieg des deutschen Teams live im Free-TV. Im letzten Viertel des Spiels sahen im Schnitt 3,17 Millionen zu, heißt es in einer Sendermitteilung.